7 فنانين اكتشفوا مرضهم بالصدفة.. أحدهم فوجئ بورم خبيث أثناء تصوير فيلم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

وسط حياة مليئة بالأضواء وأعين الكاميرات وصخب الموسيقى، يغرق كثير من الفنانين في حياتهم غير مكترثين بصحتهم إلى أن يفاجأ بعضهم بالمرض حتى عن طريق الصدفة؛ دون الإحساس بالتعب في بعض الأحيان.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين اكتشفوا مرضهم عن طريق الصدفة البحتة.

1- أحمد زاهر

محنة كبيرة تعرض لها الفنان "أحمد زاهر" قبل عدة سنوات، بعد زيادة ملحوظة في الوزن تبين بعدها أنه مصاب بمرض نادر تسبب في تغير وزن جسمه الذي زاد من 85 إلى 185 كيلوجرامًا في عام واحد رغم ممارسته للرياضة واتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا.

وتحدث "زاهر" عن مرضه في حوار أجراه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية cbc في عام 2015، موضحًا أنه اكتشفه بالصدفة رغم أن والديه طبيبان، حيث أصيب بفيروس نادر أوقف عمل الغدة الدرقية وتسبب في زيادة وزنه، موضحًا أنه كان يتمنى الموت في تلك الفترة، ولكنه نجح في التماثل للشفاء.

2- أمير صلاح الدين

أثناء تصوير فيلم "نوارة" تعرض الفنان أمير صلاح الدين، مؤسس فريق "بلاك تيما" الغنائي النوبي، لحادث خطير أثناء تصوير مشهد بالموتوسيكل كاد يتسبب في وفاته ووقتها اكتشف إصابته بمرض خطير، وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، كشف "أمير" أنه نجا من الموت ثلاث مرات، قائلًا: "من صغري عندي هاجس إني هاموت في حادثة.. السنة اللي فاتت اتعرضت لحادثة موتسيكل، أول مرة أسوق موتوسيكل، كان بيني وبين الموت خطوة.. الإشاعات على الجمجمة -بالصدفة- أثبتت وجود ورم في المخ.. طبيًا كان المفروض أبقى ميت من 15 سنة.. بعدها بأسبوع اتعرضت لحادث سيارة -أول مرة يبقى عندي عربية- وكان بيني وبين الموت خطوة برضه.. بعدها بـ5 أشهر عملت عملية نادرة في المخ وربنا نجاني.. الأعمار بيد الله عزيزي الإنسان.. اقرأوا الفاتحة على أرواح أمواتكم.. وانتظروا الموت بابتسامة هادئة.. البقاء لله".

3- أحمد حلمي

في عام 2014 صحب الفنان أحمد حلمي، زوجته الفنانة منى زكي إلى ألمانيا، حيث كانت مصابة بفيروس نادر، وهناك أجرى فحوصات عادية بعدما لاحظ وجود ورم في ظهره، وكان في ذلك الوقت يصور فيلمه "صنع في مصر"، وأثبتت الفحوصات أنه مصاب بورم خبيث في الظهر ويحتاج لإجراء عملية جراحية لاستئصاله، وسافر إلى أمريكا لإجرائها وتماثل للشفاء.

شاهد أيضا 10 فنانين أثاروا الجدل في العزاء.. أحدهم بـ«تاتو» وأخرى بفستان غير لائق «الست الجميلة الطيبة».. 7 فنانين علّقوا على وفاة «ستيلا» 7 فنانين أثاروا الجدل بـ«التاتو».. منهم من اتهم بـ«الكفر» و«الهضبة» مفاجأة «مشروب» السبب في زواج سعد الصغير من «شمس».. قصص الفنانين مع «السحر» أبرزها قبلة نجلاء بدر مع «أبو النجا».. أدوار تسببت في إصابة فنانين بالاكتئاب 10 فنانين تعرضوا للتحرش على الهواء.. آخرهم فتاة لمست ساق «مايا دياب» السرقة بالإكراه والمخدرات.. 7 فنانين كادت تقضي الشائعات على مسيرتهم الفنية أبناء فنانين تعرضوا لـ« حوادث سير».. أحدهم نجا بأعجوبة وآخر فارق الحياة حفيد الشناوي ونجلا السقا وعمرو سعد.. جيل جديد من أبناء وأحفاد الفنانين على الساحة 7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»

4- بسمة وهبة

حكت الإعلامية بسمة وهبة، تجربتها القاسية مع مرض السرطان في لقاء سابق ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي "نيشان" عام 2013، حيث أوضحت أنها أصيبت بالمرض قبل تاريخ البرنامج بتسعة أشهر عندما كانت في دبي لتوقيع عقد برنامج جديد، وقالت إنها بعد وصولها للفندق صلت ركتين، ثم وضعت يدها على صدرها فوجدت ما يشبه الكرة، فتحدثت إلى والدتها التي نصحتها بإجراء فحوص، وهنا اكتشفت مرضها بسرطان الثدي.

5- عزت أبو عوف

وعكة صحية شديدة تعرض لها الفنان الكبير عزت أبو عوف، في عام 2015، حيث نصحته ابنته وشقيقته بإجراء فحوصات للاطمئنان على صحته، وهو ما فعله في أحد مستشفيات بيروت، ففوجئ بالأطباء يخبرونه بضرورة إجراء عملية لانسداد شريان بالقلب، وقال "أبو عوف" في لقاء سابق ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية cbc: "أنا شتمتهم وقولتلهم اسكتوا، هو إنتوا بتفهموا أصلًا، ودلوقتي أنا بعتذرلهم على الهواء"، وبالفعل خضع للعملية بعد 10 أيام فقط من اكتشاف مرضه بعدما أكد له أطباء في مصر أنه بالفعل في أمس الحاجة إليها.



6- ياسمين غيث

لفتت الفنانة ياسمين غيث، حفيدة الفنان الراحل حمدي غيث، الأنظار إليها بتجسيد دور مريضة بالسرطان في مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وفوجئ الجمهور بعدها بأن ياسمين بالفعل متعافية من مرض السرطان، وقالت "ياسمين" في حوار صحفي سابق، إنها اكتشفت مرضها بالصدفة في سبتمبر عام 2016 بينما كانت تغير ملابسها، وشعرت بوجود ورم في ثديها، وبعد إجراء التحاليل أكد لها الأطباء أنها مريضة بسرطان الثدي، فبادرت بالعلاج حتى تماثلت للشفاء وهزمت السرطان.

7- لطفي لبيب

أصيب الفنان لطفي لبيب، قبل عدة سنوات بمرض فيروس سي، وقال عن مرضه في حوار سابق ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه اكتشفه بالصدفة عندما شعر بالخمول والكسل، وعندما أجرى فحوصات فوجئ بإصابته بالمرض، فسافر إلى أمريكا مباشرة للعلاج.