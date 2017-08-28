مشاهير في الحرم يؤدون مناسك الحج.. أبرزهم «شوبير» و«كريم عبد العزيز»

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في موسم الحج يسعى العديد من المشاهير سواء من نجوم الفن أو الرياضة على أداء فريضة الحج، ويشارك العديد منهم تفاصيل تلك الرحلة مع جمهورهم بنشر عدة صور لهم من الأراضي المقدسة.

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء الفنانين، الذين أعلنوا ذهابهم لأداء فريضة الحج، هذا العام خلال التقرير التالي..

أحمد شوبير

حرص كابتن منتخب مصر السابق والإعلامي أحمد شوبير، على الإعلان عن سعيه لأداء الفريضة مع زوجته، وذلك من خلال التقاط صورة برفقتها، أثناء استعدادهما للسفر، مكتفيًا بدعاء التلبية قائلًا: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك".

حسام داغر

الفنان الشاب حسام داغر، عبر عن فرحته بزيارة الأراضي المقدية هو ووالدته التي رافقته لأداء فريضة الحج هذا العام، قائلًا: "أتوجه الأن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع والدتي التي أنعم الله عليا بنعمة خدمتها في رحلة الحج، دعواتكم، ولن أنساكم في الدعاء".

عمرو الليثي وكريم عبد العزيز

نشر الإعلامى عمرو الليثى، صورة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصير "تويتر"، برفقة الدكتور أحمد عمر هاشم، والفنان كريم عبد العزيز، أثناء تأدية مناسك الحج.

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وسبق ونشر الفنان كريم عبد العزيز، صورة له مع الإعلامي عمرو الليثي، من مطار القاهرة الدولي، واكتفى بالتعليق عليها بـ"في الطريق لحج بيت الله الحرام مع الصديق والأخ عمرو الليثي.. وربنا يتقبل منا جميعا".

مراد يلدريم وزوجته المغربية

الممثل التركي مراد يلدريم، وزوجته المغربية إيمان الباني، فالتقطت عدسات المصورين، صورًا لهما أثناء وجودهما في المطار بملابس الإحرام متجهين للأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.

أحمد موسى

فاجأ الإعلامي أحمد موسى، جمهوره، بإذاعة إحدى حلقات برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، داخل المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، حيث يؤدي فريضة الحج، ونقل متابعة أداء المناسك، وذلك بدعوى من وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد.