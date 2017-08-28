وزير الداخلية العراقي: محاربة "داعش" في سوريا والعراق يصب في اتجاه واحد
وزير الداخلية العراقي: محاربة "داعش" في سوريا والعراق يصب في اتجاه واحد
09:52 م الإثنين 28 أغسطس 2017
وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي
بغداد - (أ ش أ):
قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، إن القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي سيتم على نحو كامل في العراق، معتبرا أن محاربة التنظيم في سوريا والعراق يصب في اتجاه واحد.
وأكد الأعرجي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - اليوم الاثنين - أن "العراق سيواجه عناصر تنظيم داعش في القائم وعكاشات والحويجة، وسنطهر العراق كله".
وأشار إلى أنّ العدو واحد، معتبرا أن ما يتحقق في العراق وسوريا بوجه الإرهاب يصب في مجرى واحد.
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