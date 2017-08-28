أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ميانمار: ألف مسلم يفرون لحدود بنجلاديش هربًا من الموت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميانمار: ألف مسلم يفرون لحدود بنجلاديش هربًا من الموت

09:50 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ميانمار: ألف مسلم يفرون لحدود بنجلاديش هربًا من الموت

دكا - (أ ش أ):

تدفق أكثر من ألف قروي من طائفة الروهينجا المسلمة في ميانمار إلى حدود بنجلاديش، بعد تعرضهم لإطلاق الرصاص من جانب قوات الشرطة بولاية راخين الواقعة غرب ميانمار.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن قوات حرس الحدود البنجالية قدمت الطعام والشراب للنازحين، غير أنها رفضت السماح لهم بدخول أراضي بنجلاديش.

وكانت أعمال العنف تفجرت بولاية راخين في الأسبوع الماضي؛ إثر قيام عناصر متمردة من الروهينجا بمهاجمة مراكز تابعة للشرطة، التي ردت بدورها بإحراق قرى المسلمين في الولاية وإطلاق الرصاص على السكان؛ مما أجبرهم على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار ترفض منح الجنسية للروهينجا - البالغ عددهم نحو مليون شخص - وتعتبرهم "مهاجرين غير شرعيين"، وذلك رغم أن الروهينجا يؤكدون أن جذورهم تمتد في أراضي ميانمار منذ عدة قرون مضت.

هذا المحتوى من

5e9e7e9dcd.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بابا الفاتيكان يزور ميانمار وبنجلاديش أواخر هذا العام

    أخبار

  • العنف في ميانمار يدفع مسلمي الروهينجا للعبور إلى بنجلاديش

    أخبار

  • أمريكا تحث ميانمار على تجنب أي فعل يشعل التوتر غربي البلاد

    أخبار

  • الأمم المتحدة تدين الهجمات في ميانمار وتطالب بضبط النفس

    أخبار

إعلان

43b93b72d3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر