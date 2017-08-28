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إيران: السجن 10 سنوات لأمريكيين من أصل إيراني

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مصراوي Masrawy

إيران: السجن 10 سنوات لأمريكيين من أصل إيراني

09:46 م الإثنين 28 أغسطس 2017

إيران: السجن 10 سنوات لأمريكيين من أصل إيراني

السجن 10 سنوات لأمريكيين من أصل إيراني

نيويورك - (د ب أ):
أعلن محام في مجال حقوق الإنسان في واشنطن، اليوم الإثنين، أن محكمة بطهران أيدت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل إيراني متهمين بالتجسس.

وأعلن جاريد جينسر من منظمة "فريدوم ناو" أو (الحرية الآن) أن محكمة رفضت أمس الأحد الاستئناف المقدم ضد تهم التجسس الموجهة إلى المستشار التجاري سياماك نمازي ووالده باكر نمازي المسؤول السابق بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وحثت يونيسيف الايرانية على اطلاق سراح باكر (81 عاما)، الذى تزداد حالته الصحية سوءا بعد أكثر من 18 شهرا في السجن، حسبما ذكرت يونيسيف في بيان.

واضاف البيان "بعد سنوات عديدة قضاها في خدمة أطفال العالم الاكثر حرمانا، يستحق (باكر) أن يكون في المنزل في رعاية اسرته".

وقد صعد البيت الأبيض ضغطه على إيران الشهر الماضي لإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها، مهددا بـ"عواقب وخيمة" اذا لم يتم إطلاق سراحهما .

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