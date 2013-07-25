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القوى الثورية والشعبية بأسيوط تؤيد قرار السيسي بالحرب على الإرهاب

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القوى الثورية والشعبية بأسيوط تؤيد قرار السيسي بالحرب على الإرهاب القوى الثورية والشعبية بأسيوط تؤيد قرار السيسي بالحرب على الإرهاب

كتب : محمود مالك الخميس 25-07-2013 13:36

رحبت كافة القوى السياسية بأسيوط بمطالبة الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، الشعب بالنزول غدا إلى الميادين للتظاهر ضد الإرهاب، وطالبت المواطنين بدعم قرار الجيش، وهي الدعوة التي لاقت تأييدا كبيرا في الشارع وبين القوى الشعبية.

وقال الدكتور علي سيد المتحدث باسم اللجنة المنسقة لفعاليات 30 يونيو بأسيوط: "قررنا التظاهر دعما للدولة في مواجهة إرهاب مليشيات الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية لها، على أن يكون التجمع في الخامسة مساء الغد عند ديوان عام المحافظة من اتجاه شارع البحر، وتدعو اللجنة شعب أسيوط للنزول دعما لقواته المسلحة والداخلية في مواجهة الإرها، ودعما لمكتسبات ثورته".

وأكد محمد سيد المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن خطاب السيسي حمل تحذيرا مباشرا من جماعة الإخوان، ودعوة في سابقة لم تحدث من قبل للنزول لتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحزب يدعم دعوة السيسي ويطالب المصريين جميعا بالنزول بأعداد كبيرة، لتفويض الجيش ليحارب الإرهاب.

وأوضح أحمد عز مالك رئيس لجنة الوفد بأسيوط، أن "علينا الاستجابة لدعوة القوات المسلحة، وعلى جميع المواطنين الشرفاء بأسيوط النزول غدا لمؤازرة الجيش في حربه ضد الإرهاب".

وقال محمود نفادي نائب رئيس لجنة شباب الوفد: "سننزل للحفاظ على مكتسبات ثورتنا الشعبية في 30 يونيو، التي أبهرت العالم أجمع واستجابت فيها القوات المسلحة لكلمة الملايين التي خرجت لإسقاط النظام".

وطالب ياسر بدر المتحدث الإعلامي لحركة "عرِّي حكومتك"، الشعب بالنزول غدا دعما للشرعيه الثورية وتأييد لقرار السيسي، الذي استجاب لرغبة الشعب المصري وعزل مرسي، مؤكدا أن السيسي أراد ترك الشرعية للشعب بدعوته للنزول لإعطائه التفويض، لأن الشعب وحده صاحب الشرعية، وليس من يدَّعون كذبا أنهم يحافظون على الدين، لكنهم يدافعون عن مصالحهم الشخصية ويهربون من القانون.

وأضاف بدر: "كنا سنطالب السيسي بمحاربة الإرهاب المتطرف قبل أن يطلب تفويض الشعب، وسنؤيد هذا القرار بما أوتينا من قوة في أي وقت وومهما كانت الظروف والتهديدات التي نتعرض لها من قبل الإخوان".

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