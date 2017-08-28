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شيخ الأقصى: "مكان اعتقالي لا يصلح لإيواء الحيوانات"

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مصراوي Masrawy

شيخ الأقصى: "مكان اعتقالي لا يصلح لإيواء الحيوانات"

09:44 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى

رام الله - (أ ش أ):

مددت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل المحتل، اعتقال الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى ورئيس الحركة الإسلامية في الداخل إلى 6 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تقديم لائحة الاتهام بحقه، الخميس الماضي، والتي تضمنت تهم "التحريض على العنف والإرهاب، ودعم منظمة محظورة وهي المرابطون والحركة الإسلامية (الشمالية)" بحسب مزاعم الاحتلال.

وقال الشيخ رائد صلاح، في تصريحات ،اليوم الإثنين، إن ظروف اعتقاله سيئة للغاية وإنه معتقل داخل مرحاض، موضحا انه ينام ويصلي داخل هذا المرحاض.

وأكد الشيخ صلاح أنهم يراقبونه عبر الكاميرات على مدار الساعة، وأن مكان احتجازه في سجن الشارون لا يصلح حتى لإيواء الحيوانات.

يشار إلى أنه جرى اعتقال الشيخ رائد صلاح، فجر الثلاثاء، 15 أغسطس الجاري، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والأذرع الأمنية منزله في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل وقامت بعد تفتيش المنزل ومصادرة حاسوبين، بإبلاغ الشيخ رائد بضرورة مرافقتهم وأنه قيد الاعتقال.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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