البدء في إصلاح هبوط كوبري أحمد رشدي بالمنوفية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

بدأت أعمال صيانة كوبري أحمد رشدي الرابط بين شطري مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، عقب هبوط مفاجئ شهدته مساء اليوم الإثنين، وذلك تحت إشراف سمير عتريس رئيس المدينة، وفي حضور المهندس طارق اللبان مدير عام الري، والمهندسة عبير سامي مدير إدارة الري ببركة السبع.

وقال المهندس طارق اللبان، مدير عام الري، إنه لا يوجد أي خطر من الهبوط، حيث أنه بعيد تمامًا عن جسم الكوبري، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة لن تتجاوز ٢٤ ساعة، وسيتم بعدها تشغيل الكوبري بكامل طاقته.

وأكد سمير عتريس، رئيس المركز، أنهم فوجئوا بهبوط أرضي في الجانب الشرقي من مطلع الكوبري باتجاه مجلس المدينة، تم التعامل معه بإغلاق الكوبري كإجراء احترازي وتحويل المرور إلى الكوبري العلوي لتسيير الحركة المرورية بالمدينة، وذلك بالاتفاق مع إدارة مرور بركة السبع.​