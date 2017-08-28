تشيلسي يضُم لاعب أرسنال «فيديو»

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كتب: عاصم سلامة

نجح نادي تشيلسي في تعزيز صفوفه بلاعب أرسنال أوكلسيد تشامبرلين، صاحب الـ24 عامًا.

وبحسب «سكاي سبورتس»، فالاتفاق النهائي يتضمن حصول أرسنال على 35 مليون إسترليني (40 مليون يورو).

"تشامبرلين" ارتدى قميص أرسنال 6 مواسم، ولعب 198 مباراة وفاز بـ6 ألقاب مع المدفجية.

أرسنال اضطر لبيع «الأوكس» كما يلقبه جماهير أرسنال بسبب رفضه تجديد عقد الذي ينتهي بنهاية الموسم ويصبح لاعب حرًا، مثله مثل مسعود أوزيل واليكسيس سانشيز.

الصفقة هي الرابعة لتشيلسي بعد كلًا من كاباييرو في انتقال حُر،باكايوكو من موناكو،روديجير من روما وموراتا من ريال مدريد.