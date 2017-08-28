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الأهلى: غياب بعض الرموز عن عمومية اللائحة خسارة لهم وليست للنادي

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الأهلى: غياب بعض الرموز عن عمومية اللائحة خسارة لهم وليست للنادي الأهلى: غياب بعض الرموز عن عمومية اللائحة خسارة لهم وليست للنادي

التحرير

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أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن تخلف عدد من رموز القلعة الحمراء أو من يتم تصنيفهم بهذا اللقب عن حضور عمومية النادي للتصويت على لائحة النظام الأساسي لم يكن خسارة للنادي بقدر الخسارة التي لحقت بهم.

وأوضح المسئول الأهلاوي أن من غير المنطقي أن يرفض بعض الرموز الحضور من أجل المشاركة في وضع دستور النادي الذي سيتم العمل به خلال المرحلة المقبلة لخدمة الأعضاء وأولادهم وأحفادهم وكل الأجيال القادمة ونسوا تمامًا الوقوف بجوار ناديهم الذى كان سيتعرض لخطر حقيقي لو تم اعتماد اللائحة الاسترشادية.

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وأكد المسئول الأهلاوى أن رموز النادي وتحديدًا أعضاء مجلس الإدارة السابق كان لزامًا عليهم الحضور خاصة أن رموز النادي عندما أصدر طاهر أبوزيد قرار حل مجلس الإدارة توجهوا فورًا إلى النادي الأهلي من أجل رفض القرار حتى تم العدول.

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التحرير

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