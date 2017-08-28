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كوبر: متفاءل دائما.. وسنقاتل أمام أوغندا

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كوبر: متفاءل دائما.. وسنقاتل أمام أوغندا كوبر: متفاءل دائما.. وسنقاتل أمام أوغندا

التحرير

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قال الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه لا يعتبر فوز على أوغندا في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، مؤشرًا لتفوق الفراعنة، مشيرًا إلى أن كرة القدم تشهد متغيرات كثيرة طوال الوقت.

وأضاف «كوبر»، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لقناة ON sport، أنه يعرف بعض المعلومات عن منتخب أوغندا، ونفس الحال بالطبع لدى مدربهم الذي يعرف الكثير عن  المصري، متمنيًا تحقيق الفوز في المباراتين.

 وتابع، أنه يحب أن يكون متفائل دائمًا ولديه ثقة في قدرة المنتخب على تحقيق المطلوب، موضحًا أنه غير قلق من إصابة الثنائي علي جبر ومصطفى فتحي، وعدم قدرتهما على اللحاق بمواجهة أوغندا، لأنه لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين خاصة أن الجميع يتدرب بجدية كبيرة.

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واستكمل، «كرة القدم في النهاية عرض ممتع للجماهير، ولا أحب تضخيم الأمور بشكل كبير بشأن مواجهتى أوغندا، لكنها في النهاية مباراة صعبة ومعقدة، وسنقاتل على الفوز بها».

ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات المونديال. 

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التحرير

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