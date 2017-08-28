حازم إمام: «المنتخب الحالي عمل اللي محدش عمله قبل كده» (فيديو)

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أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أهمية تحقيق المنتخب الوطني الفوز خارج ملعبه أمام نظيره الأوغندي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 مشيرًا إلى أن الفوز في المباراة الأولى على الكونغو في ملعبها عزز فرص منتخبنا بقوة في التصفيات.

وأضاف«إمام»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أن الجيل الحالي لديه فرصة كبيرة في تحقيق حلم الشعب المصري، والتأهل للمونديال، لكن الأمر يظل صعبًا خاصة في ظل تطور المستوى الفني الحالي للمنتخب الأوغندي، وحصدها 4 نقاط من مباراتين.

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وتابع، أن منتخب الفراعنة يملك جيل رائع من اللاعبين المحترفين، مشيدًا بالتزامهم وتركيزهم والروح العالية التي يتدربون بها لإسعاد الشعب المصري، معلقًا «الجيل ده عمل اللي ماحدش عمله قبل كده في مصر».

ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات المونديال.