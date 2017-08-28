عبد الله السعيد: الأداء الجماعي سلاح الفراعنة أمام أوغندا (فيديو)

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أكد عبد الله السعيد، نجم المنتخب الوطني، أن مواجهتى أوغندا في غاية الأهمية للكرة المصرية، متمنيًا أن ينجح اللاعبين في تحقيق الفوز واسعاد الشعب المصري.

وأضاف «السعيد»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أن الوصول لكأس العالم هو الهدف الأول، بصرف النظر عن أى أهداف خاصة لكل لاعب، مشيرًا إلى أن الأداء الجماعي هو السلاح الذي سيمنح الفراعنة القوة المطلوبة لتخطي المرحلة الهامة المقبلة.

ويواجه منتخبنا، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري في كمبالا، و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات مونديال روسيا 2018.

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