أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقًا في ترعة غرب المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طالب غرقًا في ترعة غرب المنيا

09:12 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مصرع طالب غرقًا في ترعة غرب المنيا

ارشيفية

المنيا - ريمون الراوي:
لقي طالب مصرعه غرقًا في أحد المجاري المائية أثناء محاولته السباحة في محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بمصرع "مصطفى. ع. ي" ١٨ سنة - طالب بالدبلوم الزراعي، غرقًا في ترعة السبخة غرب قرية دمشير بمركز المنيا.

انتشل رجال إنقاذ المسطحات المائية الجثة من قاع الترعة، ونقلوها إلى الوحدة الصحية بقرية دمشير، تحت تصرفات النيابة العامة.

وأفادت تحريات مباحث مركز شرطة المنيا برئاسة الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا بأن الشاب تغيب منذ صباح اليوم، وشوهد يحاول السباحة بالترعة.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة بندر ومركز المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا بأن الوفاة منذ حوالي ١٠ ساعات من تاريخ وساعة المناظرة نتيجة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، والجثة تحت تصرفات النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدا.. المحكمة العسكرية تنطق بالحكم على 4 متهمين في اقتحام قسم شرطة

    أخبار

  • بالصور .. ضبط تماثيل أثرية بمنزل مواطن في الأقصر

    أخبار

  • تحرير ٩ محاضر تموينية لمحلات جزارة بديرمواس بالمنيا

    أخبار

  • حملة أمنية موسعة للبحث الجنائي بقنا لمكافحة الجريمة

    أخبار

إعلان

5bf010cf60.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية