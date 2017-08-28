مصرع طالب غرقًا في ترعة غرب المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقي طالب مصرعه غرقًا في أحد المجاري المائية أثناء محاولته السباحة في محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بمصرع "مصطفى. ع. ي" ١٨ سنة - طالب بالدبلوم الزراعي، غرقًا في ترعة السبخة غرب قرية دمشير بمركز المنيا.

انتشل رجال إنقاذ المسطحات المائية الجثة من قاع الترعة، ونقلوها إلى الوحدة الصحية بقرية دمشير، تحت تصرفات النيابة العامة.

وأفادت تحريات مباحث مركز شرطة المنيا برئاسة الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا بأن الشاب تغيب منذ صباح اليوم، وشوهد يحاول السباحة بالترعة.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة بندر ومركز المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا بأن الوفاة منذ حوالي ١٠ ساعات من تاريخ وساعة المناظرة نتيجة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، والجثة تحت تصرفات النيابة العامة.