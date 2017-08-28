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نائبة: خريجو «أكاديمية الشباب» سيتولون حقائب وزارية مستقبلًا

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نائبة: خريجو «أكاديمية الشباب» سيتولون حقائب وزارية مستقبلًا نائبة: خريجو «أكاديمية الشباب» سيتولون حقائب وزارية مستقبلًا

التحرير

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أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح ، بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب ما هو إلا تلبية لمطالب الشباب من خلال مؤتمرات الشباب التي يرعاها الرئيس، لافتة إلي أن ذلك يدل على اهتمام الرئيس بمطالب الشباب.

ولفت إلي أن هذه الأكاديمية رسالة إلى العالم أجمع بأن الرئيس السيسي على أن يخلق جيلًا من الشباب قادر على المنافسة وقادر على دخول المعترك السياسي في رسالة لتسليم الشباب مسؤولية البلاد وإشراكهم في اتخاذ القرار.

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توقعت فهيم في بيان، اليوم الإثنين، أن تخرج هذه الأكاديمية جيلًا من الشباب له فكر ورؤية تساهم في تطوير مستقبل مصر، وأن الأكاديمية سيكون لها عظيم الأثر على مصر، لا سيما أنها برئاسة الرئيس وتحت قيادته، مضيفة أن خريجي هذه الأكاديمية سيكون لهم شأن كبير في تولي حقائب وزارية وسياسية واقتصادية. 

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التحرير

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