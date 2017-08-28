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جمعة: الشبكة من حق الرجل حتى لو كان سبب فسخ الخطوبة

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جمعة: الشبكة من حق الرجل حتى لو كان سبب فسخ الخطوبة جمعة: الشبكة من حق الرجل حتى لو كان سبب فسخ الخطوبة

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن "الشبكة من حق الرجل حتى لو كان سبب فسخ الخطوبة"، موضحا أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة؛ كل ذلك من مقدمات الزواج.

وأوضح جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "CBC" أنه يجب رد الشبكة إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة، سواء كان هو المتسبب في الفسخ أم العروس.

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وتابع: "فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده".

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التحرير

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