بوش الابن وقرينته: قلوبنا مع هيوستن بعد إعصار هارفي 08:53 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش

واشنطن - (د ب أ): أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وقرينته دعمهما للمتضررين من الاعصار هارفى.وقال بوش والسيدة الأولى السابقة باربرا إنهما موجودان حاليا في ولاية ماين، ولكن "قلبيهما في هيوستن"، حيث يعيشان.وقالت عائلة بوش في بيان "نصلي من أجل رفاقنا في هيوستن وتكساس المتضررين من هارفي.. لقد تأثرنا حقا بأسطول المتطوعين" الذين يستجيبون للدعوات لمساعدة جيرانهم.وأضاف البيان "نحن نحييهم، أول المستجيبين، والمسؤولين المنتخبين المحليين لعزمهم وتصميمهم في مواجهة هذه العاصفة غير العادية".

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