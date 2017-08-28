أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

09:00 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كيف يؤثر ترتيب الفراش وفتح الستائر على زيادة الوزن؟

الفراش سبب في زيادة الوزن

هل تلتزم بنظام غذائي صارم وبالرغم من ذلك يزيد وزنك؟ ثمة أخطاء نرتكبها حتى قبل أن نستيقظ بشكل تام ونبدأ يومنا. ترتيب السرير وعدد ساعات النوم من العوامل المؤثرة على زيادة الوزن.

يبذل الكثيرون جهدا كبيرا للحفاظ على النظام الغذائي الصارم والصحي بهدف الحفاظ على الوزن أو إنقاص الكيلوغرامات الزائدة، لكن هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها البعض حتى قبل أن يستقيظوا تماما.

النوم لفترة طويلة: قلة أوزيادة النوم من العوامل التي تلعب دورا كبيرا في زيادة الوزن، إذ أظهرت دراسات عديدة أن قلة النوم تؤدي لزيادة الوزن بسبب ارتفاع معل هورمون التوتر الذي يؤدي لزيادة الرغبة في الطعام. في الوقت نفسه أظهرت دراسة حديثة أن زيادة ساعات النوم ليلا، على 10 ساعات تؤدي لنفس النتيجة، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية.

ترتيب الفراش: ربما يجد البعض صعوبة في فهم الارتباط بين ترتيب الفراش صباحا وبين فقدان الوزن، لكن دراسة أجرتها مؤسسة أبحاث النوم الأمريكية، أظهرت أن الأشخاص الذين يحرصون على ترتيب الفراش بعد الاستيفاظ، ينامون بشكل أفضل من غيرهم وهو أمر ينعكس بدوره على الوزن إذ أن النوم المنتظم من العناصر المضادة لزيادة الوزن.

عدم فتح الستائر والنوافذ: يكره البعض فتح النوافذ والستائر والتعرض للضوء بعد الاستيفاظ مباشرة، ووفقا لدراسة نشرها موقع "بلوس وون" العلمي، فإنه من الضروري التعرض لضوء الشمس أو على الأقل ضوء النهار بمجرد الاستيقاظ من النوم لأن هذا الأمر من شأنه تحفيز الأيض وحرق السعرات الحرارية.

التخلي عن وجبة الفطور: مهما كانت رغبتك في إنقاص وزنك، لا تحاول مطلقا التخلي عن وجبة الفطور..هذه هي النصيحة التي يؤكد عليها الخبراء، إذ أن هذا الأمر سيأتي بنتائج عكسية تماما. وينصح الخبراء بتناول وجبة فطور غنية بنحو 500 سعرة حرارية وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والقليل من السكريات، لأن هذا يؤدي لتقليل الشعور بالجوع على مدار اليوم.

إهمال المياه: كأس الماء قبل وجبة الإفطار، تعد من أهم العادات التي تحفز الأيض وتنقي الجسم من السموم وتحسن من عملية الهضم

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النوم: الحل الفعال لفقدان الوزن

    هو وهي

  • احذر شراء الأضحية إذا وجدت بها تلك العلامات

    هو وهي

  • اختاري الحقيبة المدرسية وفقاً لوزن وإحتياجات طفلك بتلك الطريقة

    هو وهي

  • بالمروحة فقط.. حيل للحصول على غرفة باردة أثناء النوم

    هو وهي

إعلان

6673b106f6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية