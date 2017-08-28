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ولي أمر يتهم مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية بالعبث في ملفات التلاميذ

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تقدم المواطن هاني الديباني، بشكوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم في الجيزة، يتضرر فيها من قيام القائم بأعمال مدير مدرسة الحي الخامس الرسمية للغات؛ بالعبث بملف ابنته المقيدة بالصف الثالث الابتدائي وأخذ محررات رسمية من ملفها، والقيام بتصوير هذه المحررات وإرسالها لمدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

وتساءل "الديباني" في شكواه، عن الهدف المقصود به العبث بملف ابنته وأخذ صورة الرقم القومي الخاصه به من ملفها، معتبرًا أن هذا الإجراء غير قانوني على الإطلاق.

وأوضح صاحب الشكوى، أنه حرر محضر رقم 9 أحوال، ويتضرر فيه من العبث بملف ابنته، مشيرًا إلى أن ما حدث يعد مخالفة واضحة وصريحة لـ"قانون التجريبيات"، مضيفًا، "جبروت مدير الإدارة وادعائاته الدائمة بأنه مسنود من شخصيات ذات نفوذ بالوزارة، جعل ما يحدث في مدرسة الحي الخامس يفوق الوصف والخيال".

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واختتم، "واقعة العبث بملفات التلاميذ بالمدرسة تجعل أولياء الأمور غير آمنين على ابنائهم في هذه المدرسة"، سائلًا: "هل يستجيب وزير التعليم ويفتح تحقيقات فيما يحدث في إدارة 6 أكتوبر ومدرسة الحي الخامس؟".

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