محافظ القليوبية يفتتح معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات المدارس ببنها (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الإثنين، معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات المدارس، نظمته الغرفة التجارية بالقليوبية، ومقره أمام نادي الشرطة بمدينة بنها.

يشتمل المعرض على جناح للحوم البلدي، والمجمدة، والألبان، والحلويات، والملابس الشبابية، والزي المدرسي، والمنظفات، والمفروشات.

وأكد عشماوي، خلال الافتتاح، دعمه الكامل لتخفيض الأسعار تخفيفًا للعبء على المواطنين، مشددًا على إقامة معرض دائم لمنتجات شباب الخرجين، بشرط الالتزام بأسعار مخفضة، حفاظًا على محدودي الدخل.

وأضاف المحافظ أن هدفنا رفع العبء عن الأسرة وعلى البائعين مراعاة تخفيض سلع ومستلزمات الأطفال، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين.​