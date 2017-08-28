محافظ القليوبية يفتتح معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات المدارس ببنها (صور)
محافظ القليوبية يفتتح معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات المدارس ببنها (صور)
08:56 م الإثنين 28 أغسطس 2017
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
للمرة الثالثة.. محافظ أسوان يتفقد استعدادات الاحتفال العالمي بأبو
القليوبية - أسامة علاء الدين:
افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الإثنين، معرضًا للسلع الغذائية ومستلزمات المدارس، نظمته الغرفة التجارية بالقليوبية، ومقره أمام نادي الشرطة بمدينة بنها.
يشتمل المعرض على جناح للحوم البلدي، والمجمدة، والألبان، والحلويات، والملابس الشبابية، والزي المدرسي، والمنظفات، والمفروشات.
وأكد عشماوي، خلال الافتتاح، دعمه الكامل لتخفيض الأسعار تخفيفًا للعبء على المواطنين، مشددًا على إقامة معرض دائم لمنتجات شباب الخرجين، بشرط الالتزام بأسعار مخفضة، حفاظًا على محدودي الدخل.
وأضاف المحافظ أن هدفنا رفع العبء عن الأسرة وعلى البائعين مراعاة تخفيض سلع ومستلزمات الأطفال، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
انهيار منزل مكون من 4 طوابق بطوخ في القليوبية
-
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر
-
محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات (صور)
-
إغلاق المعرض السوري في السويس لعدم إخطار الغرفة التجارية بإقامته
إعلان
إعلان