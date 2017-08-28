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حبس محامي 15 يومًا.. عرض رشوة على مدير العلاج الحر ببني سويف

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مصراوي Masrawy

حبس محامي 15 يومًا.. عرض رشوة على مدير العلاج الحر ببني سويف

08:48 م الإثنين 28 أغسطس 2017

حبس محامي 15 يومًا.. عرض رشوة على مدير العلاج الحر ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

قررت نيابة بني سويف، تحت إشراف المستشار عماد علي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، اليوم الإثنين، تجديد حبس محامي حر 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بتقديم رشوة إلى الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة ببني سويف، مقابل التغاضي عن مخالفات رصدت بمركز حضانات داخل مستشفى خاص بالمدينة، والتلاعب في تقرير وفاة رضيع احتجز ليومين بدرج داخل حضّانات المستشفى.

وألقى ضباط الرقابة الإدارية في بني سويف القبض على المحام "م. ر. ع" 39 سنة، الخميس الماضي، أثناء تقديمه مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه إلى مدير العلاج الحر ببني سويف، مقابل إعداد تقرير مخالف لما رصدته حملة من الرقابة الإدارية ببني سويف على حضّانة المستشفى الخاص الذي يمتلكه موكله، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق قبل أن يتم تجديد حبسه اليوم.

وكشف مصدر داخل مديرية الصحة ببني سويف -رفض نشر اسمه- أن مدير إدارة العلاج الحر أبلغ ضباط الرقابة الإدارية بمحاولة المحامي رشوته، فكُمن له وضبط متلبسًا بتقديم الرشوة.

وعثرت حملة من الرقابة الإدارية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة منتصف الشهر الجاري، على طفل حديث الولادة داخل " درج" للمستلزمات الطبية بحضّانة مستشفى خاص، وبسؤال عم الطفل اتهم المسؤول عن الحضّانة بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل، واحتجازه لمدة يومين لعدم تسديد مستحقات المستشفى، قبل أن يأمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف بإغلاق قسم الحضّانات بالمستشفى، ونقل 11 طفلاً داخلها إلى مستشفيات بني سويف الجامعي، وبني سويف العام، والواسطى المركزي.​

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