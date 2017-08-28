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بالصور- بعثة "التضامن" تتسلم مخيمات الحجاج بمنى وعرفات

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعثة "التضامن" تتسلم مخيمات الحجاج بمنى وعرفات

08:44 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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كتب- أحمد علي:

كثفت بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى استعدداتها للانتهاء من الترتيبات النهائية لتصعيد ١٢ ألف حاج من حجاج الجمعيات الاهلية لصعيد حبل عرفات.

وقال السعيد الدوالي، المشرف على حج المستوى الرابع، إنه تم اليوم استلام مخيمات عرفات ومنى، وتم وضع اللوحات الإرشادية داخل المخيمات، وتخصيص مخيمات الرجال والنساء، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع المطوفين السعوديين لتوفير جميع الخدمات للحجيج.

وأضاف "دوالي"، أن مشرفي حجاج المستوى الرابع: مجدي سليمان، ونبيل شعلان، وإيهاب عبد العزيز، ومحمد عبد الحميد، وعبد العاطي سعيد، وضعوا اليوم، اللوحات الاسترشادية لتعريف الحجاج بأماكن إقامتهم، وكذلك مساعدة التائهين في التعرف على أماكنهم.

وكان أيمن عبدالمعبود، رئيس بعثة وزارة التضامن، قال إن البعثة أتمت استعداداتها لتصعيد الحجاج، وانتهت من معاينة المخيمات بمنى وعرفات، وتأكدت من توافر جميع متطلبات المسئولين السعوديين.

وأشار عبدالمعبود إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي حرصت على متابعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لصعيد عرفة، وكافة الترتيبات اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق بالمرضى الذين سيتم نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة إلى المشاعر مباشرة.

كما اطمأنت والي على إجراءات إقامة الحجاج على صعيدي عرفة ومنى، من حيث توافر المخيمات التي تتوافر فيها كل عناصر الأمان، من حيث المكيفات والمراوح والثلاجات، فضلا عن توفير الوجبات الجافة والساخنة والعصائر والمياه من أجل راحة الحجيج المصريين.

وأضاف: "تتابع والي كذلك غرفة العمليات الخاصة بالبعثة من أجل توفير جميع سبل الراحة للحجاج، فضلًا عن اطمئنانها على الحالة الصحية للمرضى".​

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