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الأوقاف تخصص 6 ملايين جنيه لصيانة المساجد بجميع المحافظات

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تخصص 6 ملايين جنيه لصيانة المساجد بجميع المحافظات

08:36 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الأوقاف تخصص 6 ملايين جنيه لصيانة المساجد بجميع المحافظات

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص 6 ملايين و380 ألفا و351 جنيها لصيانة وترميم المساجد على مستوى الجمهورية، ضمن خطة العام المالي (2017-2018).

كما أعلنت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن خطبة يوم الجمعة المقبل ستدور عن عيد الأضحى المبارك، وكيفية إحياء العيد والحرص على التواصل وصلة الأرحام وشعيرة الأضحية كشكل من أشكال التكافل والرحمة.

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها بسعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

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