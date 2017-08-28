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الأردن وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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مصراوي Masrawy

الأردن وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

08:50 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الأردن وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

الأردن وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

عمان - (أ ش أ):
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، اليوم الاثنين، قائد سلاح الجو الأمريكي بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جيفري هاريجيان والوفد المرافق له الذي يزور الأردن حاليًا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

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مصراوي Masrawy

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