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وزير المالية: الجنيه يرتفع أمام الدولار بسبب استقرار السوق (فيديو)

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وزير المالية: الجنيه يرتفع أمام الدولار بسبب استقرار السوق (فيديو) وزير المالية: الجنيه يرتفع أمام الدولار بسبب استقرار السوق (فيديو)

التحرير

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الجنيه المصري يحدث له ارتفاع أمام الدولار الأمريكي بشكل تدريجي؛ بسبب استقرار السوق وارتفاع موارد القطاع المصرفي بشكل مؤثر جدًا، متابعًا، الحديث عن أن ارتفاع موارد القطاع المصرفي تأتي من الميزانية وأذون الخزانة «غير صحيح».

وأضاف "الجارحي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أسواق وأعمال»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن صلاح عبر فضائية «أون لايف»، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا كبيرًا بعد تحرك معدلات التصدير وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وهناك تزايد ملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر ووتراجع العجز الأولى من 3.6 إلى 1.6%.

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