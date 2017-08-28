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السيسي لرئيس وزراء أيرلندا: قضاؤنا مستقل ويوفر ضمانات للمتهمين

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السيسي لرئيس وزراء أيرلندا: قضاؤنا مستقل ويوفر ضمانات للمتهمين السيسي لرئيس وزراء أيرلندا: قضاؤنا مستقل ويوفر ضمانات للمتهمين

التحرير

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تلقى الرئيس عبد الفتاح ، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد ليو فارَدكار الذى أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة، معرباً عن تطلعه للعمل مع الرئيس خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات المختلفة. 

ووجه الرئيس التهنئة لرئيس الوزراء الأيرلندى بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكداً اهتمام بتعزيز التعاون مع أيرلندا فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادى، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من تطور على صعيد التبادل التجارى.

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كما تناول الاتصال عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها، بالإضافة إلى الموضوع الخاص بأحد المواطنين الأيرلنديين من أصل مصرى، الذى تتم محاكمته لاتهامه فى إحدى القضايا، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق استقلال القضاء المصرى واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، فى إطار حرص الدولة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

كما نوه بتوفير كافة الضمانات والحقوق للمواطن المتهم، موضحًا حرص مصر على تسوية هذه المسألة وفقاً لما تنص عليه أحكام الدستور والقانون فى هذا الشأن، وعقب صدور حكم نهائى بات فى هذه القضية.

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