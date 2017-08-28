بوتين يدعم توسعة محطة باكس النووية في المجر

بودابست - (د ب أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييده لضخ استثمارات روسية من أجل توسعة محطة باكس النووية في المجر.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله خلال المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، اليوم الاثنين، في بودابست إن " أعمال البناء يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل".

وحضر بوتين وأوربان اليوم افتتاح بطولة العالم للجودو في العاصمة المجرية.

يشار إلى أن هناك جدلا مثارا حول توسعة محطة باكس النووية الواقعة على مسافة 100 كيلومتر جنوب بودابست، وذلك من خلال إضافة مفاعلين جديدين عن طريق شركة روزاتوم النووية الروسية.

وتساهم البنوك الحكومية الروسية بـ80% من تكاليف الاستثمار في توسعة المحطة، وتبلغ هذه التكاليف 12 مليار يورو، وتأتي مساهمة البنوك في صورة قروض.

وأبلغ بوتين أوربان أن التمويل جاهز من الجانب الروسي.

ويرى خبراء أن المشروع سيزيد من تبعية المجر لروسيا، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعطت في مارس الماضي الضوء الأخضر للمشروع بعد أن قامت بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بحماية المنافسة.

يذكر أن بوتين قدم إلى بودابست كرئيس شرفي للاتحاد العالمي للجودو، وقد وصل بوتين متأخرا بساعات عن فقرة الافتتاح التي شارك فيها الفرسان.

واستغل بوتين وأوربان الحدث الرياضي لإجراء محادثات عمل على هامشه.