أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين يدعم توسعة محطة باكس النووية في المجر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين يدعم توسعة محطة باكس النووية في المجر

08:19 م الإثنين 28 أغسطس 2017

بوتين يدعم توسعة محطة باكس النووية في المجر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بودابست - (د ب أ):
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييده لضخ استثمارات روسية من أجل توسعة محطة باكس النووية في المجر.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله خلال المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، اليوم الاثنين، في بودابست إن " أعمال البناء يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل".

وحضر بوتين وأوربان اليوم افتتاح بطولة العالم للجودو في العاصمة المجرية.

يشار إلى أن هناك جدلا مثارا حول توسعة محطة باكس النووية الواقعة على مسافة 100 كيلومتر جنوب بودابست، وذلك من خلال إضافة مفاعلين جديدين عن طريق شركة روزاتوم النووية الروسية.

وتساهم البنوك الحكومية الروسية بـ80% من تكاليف الاستثمار في توسعة المحطة، وتبلغ هذه التكاليف 12 مليار يورو، وتأتي مساهمة البنوك في صورة قروض.

وأبلغ بوتين أوربان أن التمويل جاهز من الجانب الروسي.
ويرى خبراء أن المشروع سيزيد من تبعية المجر لروسيا، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعطت في مارس الماضي الضوء الأخضر للمشروع بعد أن قامت بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بحماية المنافسة.

يذكر أن بوتين قدم إلى بودابست كرئيس شرفي للاتحاد العالمي للجودو، وقد وصل بوتين متأخرا بساعات عن فقرة الافتتاح التي شارك فيها الفرسان.

واستغل بوتين وأوربان الحدث الرياضي لإجراء محادثات عمل على هامشه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الروسي يزور المجر للمرة الثانية هذا العام

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • نتنياهو: سأبحث مع بوتين محاولات إيران للتمركز عسكريًا في سوريا

    أخبار

  • نتنياهو: سأناقش مع بوتين الوجود العسكري الإيراني في سوريا

    أخبار

إعلان

5d1e84c14d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية