​وزارة الأوقاف تحذر من تمكين واعظات غير مصرح لهم بالمساجد

كتب- محمود مصطفى:

طالبت وزارة الأوقاف، جميع القائمين على شئون المساجد من الأئمة ومجالس الإدارات والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات بعدم تمكين أي سيدة غير الواعظات المعينات والمتطوعات المرخص لهن من الأوقاف المصرح لهن بالعمل بموجب كارنيه حديث مستخرج العام الحالي، من العمل بالمساجد وإلقاء أي دروس.

ونبهت الوزارةـ في بيان الاثنين- كذلك من عدم تمكين أي سيدة من القيام بعملية التحفيظ ما لم تكن محفظة معتمدة ومرخص لها وفق كارنيه حديث من ديوان عام الوزارة مستخرج العام الحالي.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يعتد بأي تصاريح أو كارنيهات سابقة ما لم يكن قد تم تجديدها بمعرفة القطاع الديني عام 2017 ، كما لا يعتد بأي تصاريح صادرة أو تصدر بمعرفة المديريات.

وطالبت الوزارة الراغبات من الواعظات أو المحفظات غير المعتمدات الراغبات في العمل بالوزارة التقدم عبر الموقع الأليكترونى للوزارة لتقنين أوضاعهن في موعد أقصاه أسبوع.

وأكدت على جميع المعنيين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر رسمي في أقرب قسم شرطة لمن تخالف التعليمات ، واستخدام الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الوزارة في سرعة تفعيل المحاضر المحررة وتوقيع أقصى عقوبة مالية وإدارية على من يسمح لغير المرخص لهن بالخطابة أو التحفيظ أو غير المرخص لهن من الواعظات أو المحفظات بالعمل.

وحذرت الأوقاف من حل أي مجلس إدارة يسمح بذلك، على أن يقدم كل مفتش تقريرًا مفصلاً عن جميع المساجد التي تقع في نطاق مسئوليته ، وأكدت على الإلتزام التام بهذه التعليمات وعدم وجود أي مخالفة في هذا الشأن ، على أن تعتمد التقارير من مديري الإدارات وتسلم الى مدير المديرية لرفعها لرئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة في موعد أقصاه 15 / 9 / 2017 ، واعتبار التقصير في ذلك إخلالاً جسيمًا بالمسئولية الوظيفية.

ويشترط للواعظات أن يكن من خريجات جامعة الأزهر الشريف أو من الحاصلات على مؤهل عال ، إضافة إلى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف وعالية القراءات على الأقل من معاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف أو الحصول على ماجستير في العلوم الشرعية من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وأن يجتزن الإختبارات التي تعقدها الوزارة تحريريًا وشفويًا في هذا الشأن.

كما يشترط للمحفظين والمحفظات إجادة الحفظ والتلاوة ومعرفة أحكام القرآن ، واجتياز الإختبارات اللازمة.