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​غادة والي: صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الجمعة

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مصراوي Masrawy

​غادة والي: صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الجمعة

08:15 م الإثنين 28 أغسطس 2017

​غادة والي: صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الجمعة

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي سيكون متاحاً اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق أول سبتمبر، لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأضافت والي، في تصريحات مساء الاثنين، أن الصرف لا يقتصر على ماكينات الصرف الخاصة بمنظومة المعاشات ولكن سيكون متاحاً من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك وماكينات صرف البريد، موضحة أن إجمالي عدد هذه الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ ثمانية آلاف ومائتي ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية وسيتم تغذيتها بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتاح الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت تاريخ إستحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق، وأنه فى المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف ولكن خلال نفس شهر الاستحقاق.

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