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مرتضى: نيبوشا قهر الأهلي والزمالك.. وصفقة قوية في الطريق (فيديو)

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مرتضى: نيبوشا قهر الأهلي والزمالك.. وصفقة قوية في الطريق (فيديو) مرتضى: نيبوشا قهر الأهلي والزمالك.. وصفقة قوية في الطريق (فيديو)

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن الصربي نيبوشا، المدير الفني  الجديد للفريق الأبيض، ليس قاهر الأهلي وحده، بل قاهر الزمالك والعهد اللبناني والنصر السعودي، وجميع الفرق التي تفوق عليها في البطولة العربية الأخيرة.

وأكد «مرتضى»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة ON sport، أن طارق يحيى وأيمن طاهر، مستمران في عملهما بجهاز نيبوشا، مشيرًا إلى أن أهم ميزة لدى الأخير، هى حرصه على الحديث في الأمور الفنية وعدم الاهتمام بالناحية المادية.

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وكشف رئيس القلعة البيضاء، عن اقتراب التعاقد مع صفقة قوية خلال الأيام المقبلة، معلقًا «الزمالك لم يتعاقد إلا مع صفقات قوية هذا الصيف».  

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التحرير

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