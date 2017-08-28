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هبوط جزئي بكوبري أحمد رشدي ببركة السبع بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

هبوط جزئي بكوبري أحمد رشدي ببركة السبع بالمنوفية

08:15 م الإثنين 28 أغسطس 2017

هبوط جزئي بكوبري أحمد رشدي ببركة السبع بالمنوفية

شبين الكوم - أ ش أ:
تعرض كوبري ميدان أحمد رشدي علي بحر شبين الكوم بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، لانهيار جزئي بمطلع الكوبري.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة المنوفية، بلاغا يفيد بحدوث هبوط وانهيار جزئي بعمق نصف متر بمطلع كوبري أحمد رشدي علي بحر شبين الكوم بمدينة بركة السبع.

على الفور، انتقل رئيس مركز ومدينة بركة السبع سمير عتريس، إلى مكان الهبوط وقرر غلق الكوبري الذي يربط غرب بركة السبع بشرقها وتحويل حركة السيارات إلى الكوبري العلوي بالمدينة.

وقال عتريس - في تصريح اليوم - أن الهبوط المفاجئ حدث بعمق 50 سنتيمتر وطول مترين وذلك بمطلع الكوبري من اتجاه ميدان عبد المنعم رياض.. مشيرا إلى أنه تم غلق الكوبري من الاتجاهين ومخاطبة المسئولين عن الكباري لمعاينته وعمل الصيانة والترميمات اللازمة مساء اليوم وغد.​

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Asha

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