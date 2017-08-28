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الأمن الجزائري يضبط إرهابي جنوبي البلاد

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مصراوي Masrawy

الأمن الجزائري يضبط إرهابي جنوبي البلاد

08:14 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الأمن الجزائري يضبط إرهابي جنوبي البلاد

الأمن الجزائري يضبط إرهابي

الجزائر - (د ب أ):
اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، اليوم الاثنين، إرهابيا، خلال كمين بحاسي تبريرين بمنطقة عين قزام أقصى جنوب الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع ،عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن "الارهابي كان بصدد اختراق الحدود الوطنية على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة".

ونوه المصدر ذاته، إلى أن هذه "العملية الجديدة تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي حققتها قوات الجيش، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع البلاد، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت مقتل إرهابي صباح اليوم الاثنين، إثر عملية بحث وتمشيط لوحدة من الجيش ببلدة الماين بولاية عين الدفلى، التي تقع على مسافة 170 كيلومترا وسط غربي العاصمة الجزائر.

ومكنت العملية من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

واشار المصدر ذاته، إلى قيام مفرزة أخرى بالتحفظ على مسدس ألي بولاية البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.

ولم تحدد الوزارة التنظيم الذي ينتمي اليه الإرهابيان.
يذكر أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجماعات أصغر حجما متحالفة مع تنظيم "داعش" بالجزائر، تنشط في بعض المناطق الجبلية النائية وبالمناطق الصحراوية الحدودية جنوبا.

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