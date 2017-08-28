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رئيس الوزراء: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لإنهاء مشروعات "الآثار"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لإنهاء مشروعات "الآثار"

08:02 م الإثنين 28 أغسطس 2017

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للعدد من المشروعات التي تقوم وزارة الآثار بتنفيذها، وذلك بحضور وزراء اﻻستثمار والتعاون الدولي، والمالية، واآثار، والتخطيط والمتابعة واإصلاح الإداري.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف الخاص بمشروعات ترميم، وإعادة تأهيل عدد من المتاحف و المواقع الأثرية المهمة، وتم التأكيد في هذا الصدد على اهتمام بهذا الملف والعمل على توفير جميع أوجه الدعم للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، باعتبار أن تلك اآثار تمثل قيمة حضارية وثقافية كبيرة تعكس تاريخ على مدى العصور المتعاقبة.

وتمت الإشارة إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل مشروع تطوير منطقة الأهرامات، ومشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومشروع تطوير طريق الكباش، ومشروع ترميم وإعادة تأهيل الجامع اأزهر، وغيرها من المشروعات الأثرية المهمة.

وتطرق اﻻجتماع إلى الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إقامة المتحف المصري الكبير بمنطقة اأهرامات، وتطور الأعمال به ومعدﻻت إنجازها، حيث تمت الإشارة إلى التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم للانتهاء من اأعمال وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بالمشروع، تمهيداً للافتتاح الجزئى للمتحف خﻻل عام 2018.

وأشار إسماعيل إلى أهمية اﻻستفادة من الأراضي المقامة عليها المشروع في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية بشكل منتظم وعلى أعلى مستوى، موضحًا أن المشروع يتواكب مع تنفيذ مشروع متكامل لتطوير منطقة الأهرامات للاستفادة منها في إبراز عراقة وأصالة الحضارة المصرية القديمة بشكل يواكب التطور في هذا المجال، وبما يسهم في جذب السياحة للإطلاع على أسرار تاريخ مصر العظيم، وإسهاماته الفريدة في التاريخ الإنساني.

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