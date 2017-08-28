غدًا.. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل
غدًا.. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل
07:49 م الإثنين 28 أغسطس 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، استعدادات المحافظات لعيد الأضحى، وتجيهز الساحات لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
كما يناقش مجلس المحافظين، ما تم تنفيذه من حملات إزالة الأراضي المعتدى عليها، والتأكيد على منع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة.
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