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غدًا.. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

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مصراوي Masrawy

غدًا.. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

07:49 م الإثنين 28 أغسطس 2017

غدًا.. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، استعدادات المحافظات لعيد الأضحى، وتجيهز الساحات لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما يناقش مجلس المحافظين، ما تم تنفيذه من حملات إزالة الأراضي المعتدى عليها، والتأكيد على منع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة.

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