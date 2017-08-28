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إخلاء سبيل لواء و6 ضباط و8 أمناء شرطة في واقعة هروب متهمي "كتائب حلوان"

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل لواء و6 ضباط و8 أمناء شرطة في واقعة هروب متهمي "كتائب حلوان"

07:50 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كتب - محمود السعيد:

أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل لواء شرطة و6 ضباط آخرين (عقيد ومقدم ونقيب و3 ملازمين)، و8 أمناء شرطة على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الحوادث معهم؛ لاتهامهم بالتسبب في الإهمال في هرب محبوسين أثناء ترحيلهم من مقر المحاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان إلى منطقة سجون طرة، أمس الأحد.

أسندت النيابة ـ في تحقيقاتها التي باشرها أحمد عبد العزيز شادوفة مدير نيابة جنوب القاهرة ـ إلى الضباط المتهمين اتهامات بالتسبب بالإهمال في هرب محبوسين.

نفى الضباط المتهمون الإتهام المسندة إليهم ، وقالوا إن رقيب الشرطة الذي كان من المفترض أن يجلس في المكان المخصص له بسيارة الترحيلات من الخلف ترك مكانه وجلس بجوار السائق، وكان نتيجة تركه مكانه تمكن المتهمين من الهرب.

وقال مدير إدارة الترحيلات، الذي تم الاستماع إلى أقواله، إن الضباط المتهمين في التحقيقات تقع عليهم مسؤولية في هرب المتهمين، موضحا أنه كان يجب عليهم التأكد من غلق باب سيارة الترحيلات المخصص لإدخال المحبوسين الذين يتم ترحيلهم، وتواجد رقيب الشرطة في السيارة من الخلف، وعدم تركه يجلس في كابينة السيارة.

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