أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش السوري: الحدود "السورية اللبنانية" خالية من الإرهابيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش السوري: الحدود "السورية اللبنانية" خالية من الإرهابيين

08:10 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الجيش السوري

دمشق - (أ ش أ):
أعلن الجيش السوري، الحدود السورية - اللبنانية بالكامل منطقة خالية من المجموعات الإرهابية، فيما غادر عناصر "داعش" القادمون من جرود عرسال اللبنانية، منطقة القلمون الغربي باتجاه البوكمال.

وأشارت قناة ( اليوم) إلى أن عشرات الحافلات التي تقل مئات المسلحين وأفراد عائلاتهم برفقة سيارات تابعة للهلال الأحمر، وصلت معبر الشيخ علي - الروميات، ومن ثم تحركت باتجاه مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بريف دير الزور، وتحديدا البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق.

يشار إلى أن الإعلام الحربي في سوريا، أعلنت في وقت سابق، أن أفراد الجيش والمقاومة ثبّتوا نقاطهم على قمة جبل قارة في جرود القلمون الغربي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تهنئ العراق باستعادة قضاء تلعفر من قبضة داعش الإرهابي

    أخبار

  • وزير خارجية البحرين: بعض المقيمين في قطر أساؤا لشعبها

    أخبار

  • العثور على رفات يعتقد أنها لجنود لبنانيين اختطفهم "داعش

    أخبار

  • الجيش السوري يحبط هجومًا لـ"داعش" على نقاط عسكرية

    أخبار

إعلان

490d42360f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"