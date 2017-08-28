الجيش السوري: الحدود "السورية اللبنانية" خالية من الإرهابيين

دمشق - (أ ش أ):

أعلن الجيش السوري، الحدود السورية - اللبنانية بالكامل منطقة خالية من المجموعات الإرهابية، فيما غادر عناصر "داعش" القادمون من جرود عرسال اللبنانية، منطقة القلمون الغربي باتجاه البوكمال.

وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إلى أن عشرات الحافلات التي تقل مئات المسلحين وأفراد عائلاتهم برفقة سيارات تابعة للهلال الأحمر، وصلت معبر الشيخ علي - الروميات، ومن ثم تحركت باتجاه مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بريف دير الزور، وتحديدا البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق.

يشار إلى أن شبكة الإعلام الحربي في سوريا، أعلنت في وقت سابق، أن أفراد الجيش والمقاومة ثبّتوا نقاطهم على قمة جبل قارة في جرود القلمون الغربي.