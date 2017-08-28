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مسئول سعودي: المملكة تولي اهتمامًا خاصًا للمشاريع الإنمائية في موريتانيا

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مصراوي Masrawy

مسئول سعودي: المملكة تولي اهتمامًا خاصًا للمشاريع الإنمائية في موريتانيا

08:09 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مسئول سعودي: المملكة تولي اهتمامًا خاصًا للمشاريع الإنمائية في موريتانيا

المهندس يوسف بن إبراهيم البسام

نواكشوط - (أ ش أ):

قال المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب ونائب وزير المالية السعودي إن المملكة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاريع التنموية في موريتانيا.

وأكد البسام - في تصريح بعد مباحثات في القصر الرئاسي نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز- استمرار الصندوق في دعم مشاريع التنمية في موريتانيا وسينظر في الطلبات المقدمة له في إطار الأولويات التي تحددها الموريتانية.

ولفت إلى أن لقائه مع الرئيس الموريتاني ركز على دور الصندوق في تنفيذ برامج التنمية في موريتانيا وما حققه من إنجازات في هذا المجال والاتفاقيات الثلاث التي وقعت اليوم وشملت مجالات إنمائية تتعلق بالطاقة الكهربائية والزراعة والطرق.

كان البسام قد وقع -في وقت سابق اليوم- على ثلاث اتفاقيات قروض ميسرة تبلغ قيمتها 135 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدة مشاريع تنموية في موريتانيا.

ويمول الصندوق السعودي -حاليًا- في موريتانيا 28 مشروعًا إنمائيًا بتمويل يبلغ 679 مليون دولار.

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مصراوي Masrawy

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