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مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يتابع الأوضاع في "شمال دارفور"

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مصراوي Masrawy

مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يتابع الأوضاع في "شمال دارفور"

08:04 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الوكالة الأمريكية للتنمية

الخرطوم - (أ ش أ):
اطلع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، مارك جرين، اليوم الاثنين، على مجمل الأوضاع الإنسانية والأمنية بولاية شمال دارفور بالسودان، والخطط والبرامج التي تضطلع بها حكومة الولاية لتعزيز حالة الاستقرار الأمني والإنساني.

وقال جرين _ خلال لقائه والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف، اليوم بمدينة الفاشر عاصمة الولاية بحضور القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان، ستيفن كوتسيس- إن زيارته تأتي في إطار اهتمام الأمريكية بالجوانب الإنسانية والتنموية والخدمية في إقليم دارفور، بجانب التباحث مع الجانب السوداني حول عملية رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.

وأضاف أن الزيارة تهدف كذلك إلى تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور عموماً، مؤكدا أن المعونة الأمريكية لن تتوقف عن دعم جهود السلام في السودان، وفي شمال دارفور بوجه خاص، في مرحلة ما بعد الحرب، بجانب تقديم المساعدات الممكنة متي دعت الحاجة إلى ذلك.

من جانبه، أوضح والي شمال دارفور ، خطة حكومته لجمع السلاح ومعالجة إفرازات الحرب، وتحسين أوضاع النازحين من دعم العودة الطوعية أو التوطين، بجانب إجراء المصالحات بين المجموعات السكانية من أجل إعادة رتق النسيج الاجتماعي بين مختلف مكونات الولاية .

وقال إن زيارة الوفد الأمريكي إلى السودان وشمال دارفور خاصة، تأتي في وقت مهم نظرا لحالة الترقب للرفع الكلي المنتظر للعقوبات الأمريكية ،مبرزا أن الجانب الأمريكي أقر بتحسن الأوضاع بالولاية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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