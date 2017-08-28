نصر الله: "داعش" استسلم حين وجد نفسه في المربع الأخير

(مصراوي):

قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن تنظيم "داعش" استسلم وانهار حين وجد نفسه في المربع الأخير أمام المعركة الحاسمة.

وتابع في تصريحات نقلتها قناة المنار اللبنانية، الإثنين: "

لم نكن نحن ولا الجيش اللبناني في وضع وقف إطلاق النار إلى أن وجد "داعش" نفسه في المربع الأخير".

وأضاف: "من شروطنا كشف مصير العسكريين وتسليمنا أجساد كل الشهداء الذين قاتلوا على الجبهة وإطلاق سراح المطرانين المختطفين والإعلامي سمير كساب".

وتابع: "لكن جواب داعش كان بأن المطرانين المخطوفين والإعلامي سمير كساب ليسوا لديه".