نصر الله: "داعش" استسلم حين وجد نفسه في المربع الأخير
نصر الله: "داعش" استسلم حين وجد نفسه في المربع الأخير
08:04 م الإثنين 28 أغسطس 2017
حسن نصر الله
(مصراوي):
قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إن تنظيم "داعش" استسلم وانهار حين وجد نفسه في المربع الأخير أمام المعركة الحاسمة.
وتابع في تصريحات نقلتها قناة المنار اللبنانية، الإثنين: "
لم نكن نحن ولا الجيش اللبناني في وضع وقف إطلاق النار إلى أن وجد "داعش" نفسه في المربع الأخير".
وأضاف: "من شروطنا كشف مصير العسكريين وتسليمنا أجساد كل الشهداء الذين قاتلوا على الجبهة وإطلاق سراح المطرانين المختطفين والإعلامي سمير كساب".
وتابع: "لكن جواب داعش كان بأن المطرانين المخطوفين والإعلامي سمير كساب ليسوا لديه".
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