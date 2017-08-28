تقارير روسية: تعاون بين مصر وروسيا في مجالي التسليح والتدريب

كتب - عبدالعظيم قنديل:

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن رئيس الدائرة الاتحادية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجاييف، اليوم الاثنين، قوله إن روسيا تناقش مع مصر توريد منظومة الدفاع الجوي "إس - 400"، متابعًا قوله: "إن روسيا تلقت الكثير من العروض من مختلف الدول لشراء هذه المنظومات الدفاعية التي أثبتت جدارتها وفعاليتها في سوريا".

ومنظومات الدفاع الجوي "إس - 400" هي أنظمة مضادة للطائرات ذات مدى طويل وقدرة سريعة على ملاحقة عدة أهداف في آن واحد، وهي مصممة للتدمير الطائرات والصواريخ البالستية والبحرية المجنحة، بما في ذلك متوسطة المدى، ويمكن استخدامها ضد أهداف أرضية.

بدوره، صرح رئيس مؤسسة التقنيات السياسية الروسية، سيرجي ميخاييف، اليوم الاثنين، أن الطيارين المصريين سيخضعون للتدريب في روسيا للعمل على مروحيات "كا-52" البحرية الروسية، والتي هي مصممة لتكون على متن حاملة المروحيات "مسترال" المصرية.

وقال ميخاييف، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "إن جهودنا الرئيسية تتركز على إعداد الطاقم الذين سيعملون على متن المروحيات الروسية في مصر ولهذا السبب هم في روسيا، مضيفًا: "من المقرر اكتمال تدريبهم العام المقبل".

وبحسب "تاس"، فمن المتوقع أن يخضع حوالى 30 طيارًا مصرياً و 70 فنياً للتدريب فى روسيا هذا العام.

وكانت روسيا قد فازت، في وقت سابق، بمناقصة لتوريد مروحيات "كا - 52 ك"، التي تعتزم مصر وضعها على حاملتي الطائرات ميسترال.

كما أعلن مدير شركة "روسوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخاييف أن روسيا وقعت مع مصر عقود توريد مروحيات "كا - 52 ك" لحاملتي الطائرات ميسترال.

يذكر أن مروحية "كا - 52 ك" هي النسخة البحرية، من المروحية "كا - 52" المعروفة باسم "التمساح".

وفي هذا الصدد، يعتبر التعاون العسكري أحد أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات المصرية الروسية، حيث تستضيف روسيا مناورات مشتركة بين قوات المظلات المصرية ونظيرتها الروسية، في سبتمبر المقبل، والتي ستحمل اسم "مدافعين عن الصداقة"، والتي ستنعقد في إقليم كراسنودار (جنوب روسيا)، وذلك وفقًا لما أورده بيان صادر عن إدارة شؤون الإعلام والاتصالات التابعة للقوات العسكرية الروسية.