للمرة الثالثة.. محافظ أسوان يتفقد استعدادات الاحتفال العالمي بأبو سمبل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية هي الثالثة، تفقد خلالها مدينة أبو سمبل السياحية؛ للوقوف على الاستعدادات الجاري اتخاذها قبيل الاحتفال العالمي المقرر سبتمبر المقبل بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 يناير الماضي خلال ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمطار أبو سمبل الدولي، وبشوارع المدينة الرئيسية؛ بداية من المطار وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم، فضلاً عن متابعة تنفيذ الأعمال المتبقية بمركز إعلام أبو سمبل، وتجميل واجهته الرئيسية، ورصف الطريق المؤدي إليه، لتكتمل بذلك منظومة التجميل بالشكل اللائق بالمدينة السياحية.

كما تفقد المحافظ أيضًا الأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية لمعبدي رمسيس الثاني؛ حيث وجه مسؤولي الآثار بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة والجهات التنفيذية المختصة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة، وحتى يتسنى استقبال هذا الحدث العالمي بما يتناسب مع مكانة معبدي أبو سمبل.

وتابع المحافظ أيضًا أعمال تطوير مستشفى التكامل بأبو سمبل، وأعمال التطوير بمركز شباب مدينة أبو سمبل، وتابع الأعمال بإحدى محطات الوقود الجاري تطويرها بتكلفة 1.5 مليون جنيه، فيما اختتم جولته بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولي، واستمع لعرض مفصل عن الأجهزة الطبية المتطورة الموجودة بالمستشفى، والتي تصل تكلفتها إلى 3 مليون جنيه.

وفي السياق، عقد المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لاستعراض المحاور والاتجاهات الرئيسية للجهود التنفيذية المطلوبة من جميع الجهات المعنية بالتجهيزات والإجراءات اللازمة، مشددًا على ضرورة الانتهاء وفق التوقيت الزمنى المحدد، وهو منتصف شهر سبتمبر.​