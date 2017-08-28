استمرار أزمة مصنع أسمنت أسوان.. ومحامي العمال: الإدارة تُدير لنا ظهرها

التحرير

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أكد وائل رفعت، محام عمال مصنع أسمنت أسوان، على عدم حدوث أي انفراجة في أزمة عمال مصنع أسمنت أسوان حتى الآن بعد أن دخلت الأزمة شهرها الثاني، في إعقاب وفاة 3 عمال أثناء العمل داخل المصنع الشهر الماضي، بعد انسكاب مادة حارقة عليهم خلال عملية التصنيع.

وقال "رفعت"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الإدارة رفضت حتى الآن التجاوب وإنهاء الأزمة بعد تجاهلها مطالب العمال بشأن توفير إجراءات السلامة المهنية، مع تحرير عقود جديدة للعمل بشكل قانوني يضمن لهؤلاء العمال الحفاظ على مستحقاتهم المالية والقانونية حال حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح «لا قدر الله».

ولفت إلى أن إدارة المصنع رفضت أيضًا الجلوس مع العمال، والتفاوض في هذه الشروط، الأمر الذي عاد بانعكاساته حتى الآن، في توقف العمل داخل المصنع طوال الفترة الماضية، في ظل الخسائر التي يتكبدها المصنع من توقف الإنتاج والعمل حتى الآن.

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وأوضح، أن إدارة المصنع، خالفت بذلك توجيهات وزير القوى العاملة، لصحاب وإدارة المصنع، بشأن التجاوب وإنهاء الأزمة وتوفير إجراءات السلامة المهنية المطلوبة حرصًا على سلامة العمال، ولضمان عدم تكرار الواقعة الخاصة بوفاة 3 من العمال بسبب طبيعة وظروف العمل.

وتابع محام عمال المصنع، قائلًا: في المقابل يقف العمال مكتوفي الأيدى حاليًا في ظل إداركهم أن قانون العمل جائر ولن ينصفهم وإن أنصفهم فبعد وقت طويل، رغم إمتلاك الدولة عناصر عدة في هذا الأمر منها التقارير الحكومية الواردة حتى الآن من جهات المعنية، والتي أودع عدد منها بالنيابة العامة ومنها ما رفع لوزير القوى العاملة وجميعها تدين إدارة مصنع أسمنت أسوان وتوصي بالغلق لحين استكمال قرارات الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الى تقارير النقابة العامة للعاملين بصناعات الأخشاب ومواد البناء والتي شرحت كل الكوارث داخل المصنع، وتعاطف الرأي العام مع العمال وجميعها عناصر تصب في صالح الدولة لإنصاف العمال.

وكانت أزمة عمال مصنع أسمنت أسوان تطورت فجأة عقب وفاة 3 أشخاص من بينهم أثناء العمل عقب إنسكاب مادة حارقة عليهم، مما دعا العمال إلى الدخول في اعتصامهم بالقرب من موقع المصنع بطريق "مصر/ أسوان"، فيما قامت قوات الأمن بفض اعتصامهم بالقوة، والقبض على 8 أشخاص من بينهم، إلا أنه تم إخلاء سبيلهم.