مران الأهلي| تخفيف الأحمال البدنية وانتظام «سليمان» وتأهيل «أجاي»

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

اكتفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتدريبات الكرة في مران الجماعي الذي أقيم اليوم الإثنين، في المعسكر المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعدادًا للموسم الجديد.

وأراد "البدري" أن يخفف الأحمال البدنية على اللاعبين خلال مران اليوم بمعسكر أكتوبر.

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وانتظم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، وكان سليمان قد حصل على راحة إضافية من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، عقب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأربعاء الماضي.

وخاض جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة في مران الفريق، بعد انتظماه لأول مرة في تدريبات الأهلي أمس الأحد، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.