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إنقاذ ألفي أمريكي في هيوستن بعد إعصار هارفي

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مصراوي Masrawy

إنقاذ ألفي أمريكي في هيوستن بعد إعصار هارفي

07:18 م الإثنين 28 أغسطس 2017

إنقاذ ألفي أمريكي في هيوستن بعد إعصار هارفي

إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):
قال رئيس بلدية مدينة هيوستن الأمريكية سيلفستر تيرنر إنه تم إنقاذ ألفي شخص بعد الإعصار هارفي بينما ينتظر آخرون المساعدة.

وأوضح تيرنر أن هناك 5500 شخص في الملاجئ بمدينة تكساس، وتوقع أن يزداد العدد "بشكل كبير"

وتابع "الأشخاص الذين ربما لم يكونوا في حالة أزمة أمس قد يجدون أنفسهم في حالة أزمة اليوم".

وتعمل المدينة مع منظمة الصليب الأحمر لضمان وجود إمدادات من المواد الغذائية والملابس، بما في ذلك أشياء مثل حفاضات وحليب الأطفال.

وأضاف "إنهم يحتاجون إلى كل شيء".

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