إنقاذ ألفي أمريكي في هيوستن بعد إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):

قال رئيس بلدية مدينة هيوستن الأمريكية سيلفستر تيرنر إنه تم إنقاذ ألفي شخص بعد الإعصار هارفي بينما ينتظر آخرون المساعدة.

وأوضح تيرنر أن هناك 5500 شخص في الملاجئ بمدينة تكساس، وتوقع أن يزداد العدد "بشكل كبير"

وتابع "الأشخاص الذين ربما لم يكونوا في حالة أزمة أمس قد يجدون أنفسهم في حالة أزمة اليوم".

وتعمل المدينة مع منظمة الصليب الأحمر لضمان وجود إمدادات من المواد الغذائية والملابس، بما في ذلك أشياء مثل حفاضات وحليب الأطفال.

وأضاف "إنهم يحتاجون إلى كل شيء".