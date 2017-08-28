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قرقاش: التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير

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مصراوي Masrawy

قرقاش: التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير

07:01 م الإثنين 28 أغسطس 2017

قرقاش: التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش c

كتب - علاء المطيري:
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن التقارير الواردة من صنعاء تنبئ بإنفجار خطير في العلاقة بين "المؤتمر والحوثي"، مضيفًا: "لكن المهم الاستفادة من هذا الوضع لمصلحة اليمن للخروج من أزمة الانقلاب".

وتابع - في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الإثنين: "الواضح أن الحوثي هو العقبة أمام الحل السياسي و المبادرات الإنسانية"، مضيفًا: "المواجهة القادمة في صنعاء قد تقصّر الأزمة أو تطيلها".

وعبر قرقاش عن أمله في أن تكون الأزمة الحالية بين حزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس السابق على عبد الله صالح وبين جماعة "أنصار الله الحوثي" المدعومين من إيران، سببًا في تقصير أمد الأزمة والحرب التي تشهدها اليمن بسبب الانقلاب على الرئيس على عبد الله صالح والحكومة المعترف بها دوليًا.

وقال وزير خارجية الإمارات: "أولوية السلام في اليمن والإغاثة الإنسانية في الشمال مرتبطة بالتطورات المتسارعة في صنعاء"، مشيرًا إلى أن إخضاع الحوثي لـ"المؤتمر" سيكون سببًا في استمرار الأزمة".

وقتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومسلحان من الحوثيين في اشتباكات غير مسبوقة في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الطرفين، الأحد، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

ووقعت الاشتباكات بين الحليفين في حي جولة المصباحي في جنوب العاصمة صنعاء، مساء السبت، عند نقطة أمنية، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة.

ويقاتل الحوثيون وصالح جنبا إلى جنب على جبهات في مختلف أرجاء البلاد ضد المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف الذي تقوده .

وتدخلت السعودية في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015 لإعادة الحكومة إلى صنعاء بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة وتحالفوا مع صالح.

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مصراوي Masrawy

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