الأمم المتحدة: انتشار الكوليرا في اليمن "يتباطأ" لكن الحرب ضده لم تنته

جنيف - (د ب أ):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الجهود الكبيرة لوضع حد لأكبر تفشي للكوليرا في العالم في اليمن التي مزقتها الحرب بدأت تؤتي ثمارها.

وذكرت المنظمة، الإثنين، أن عدد الإصابات الجديدة أسبوعيا انخفض بنسبة الثلث منذ أواخر يونيو إلى 32 ألف إصابة.

ومع ذلك، حذرت يونيسيف من أن الحرب ضد المرض الذي ينتقل عبر المياه لم تنته بعد، مشيرة إلى انهيار خدمات المياه والصرف الصحي والصحة في اليمن.

وعلى الرغم من الصراع المستمر، تمكن السكان المحليون من تحسين نظم الصرف الصحي إلى حد ما، واكتشاف ومعالجة المرضى الجدد في مرحلة مبكرة من مرضهم.

وقالت المتحدثة باسم يونيسيف تمارا كومر لوكالة الأبناء الألمانية من عمان إن العاملين المحليين في المجال الصحي والمتطوعين يعملون على مدار الساعة تقريبا بدون حماية.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم أكثر من 40 ألف متطوع بزيارة المنازل حاليا لنشر معلومات عن كيفية تطهير المياه وغيرها من الطرق البسيطة لمنع العدوى.

ومنذ بدء تفشي وباء الكوليرا في أبريل، بلغ عدد الحالات المشتبه فيها 550 ألف حالة اشتباه في الإصابة، بينما توفى أكثر من ألفي شخص بسبب الكوليرا.