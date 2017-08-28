اليونان.. قطار يدهس مهاجرين افترشا مساره للتدفئة

أثينا - (د ب أ):

لقي مهاجران - دخلا اليونان بشكل غير قانوني قادمين من تركيا - حتفهما بعدما دهسهما قطار، أمس الأحد ، حسبما ذكرت، وكالة أنباء "إيه إن إيه إم بي إيه" اليونانية للأنباء، الأحد.

ووفقاً للتقرير، يستلقي المهاجرون في أغلب الأحيان على الأحجار الموجودة على طول وبين مسارات السكك الحديدية، وذلك نظراً لأن هذه الأحجار تصبح دافئة خلال النهار، وتوفر الحرارة اللازمة للتدفئة خلال الليالي التي يكون فيها الطقس باردًا.

ويفترض أن هذين الرجلين قد استغرقا في النوم بعد شعورهما بالدفء،ولم يسمعا صوت القطار لدى اقترابه منهما.

ويمتد هذا المسار للسكك الحديدية بطول نهر إيفروس بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس الواقعة شمالي اليونان، والتي تعد نقطة دخول مفضلة للمهاجرين إلى أوروبا.