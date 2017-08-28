حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالدقهلية 06:56 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، نقل المحاسب محمد فريد الشيوي رئيس مركز ومدينة جمصة، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة شربين، وكذا تولي المهندسة سحر لطفي رئيسًا لمجلس ومدينة جمصة، وتعيين علاء الدين كامل عوض رئيسًا لمركز ومدينة المطرية، وذلك ضمن حركة تنقلات محدودة.كما أصدر المحافظ القرار رقم 575 لسنة 2017 والذي شمل تكليف السيد طه المنياوي نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس نائبًا لرئيس مدينة جمصة، ومحمد أحمد إبراهيم فضالة نائب رئيس مدينة جمصه نائبًا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومحمد عيد خضر نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين نائبًا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.​

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