"عصابة البانجو" سقطت بـ5 كيلو في العياط

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، من ضبط 3 عاطلين كانوا بصدد ترويج كمية من نبات البانجو المخدر على عملائهم بمركز العياط، جنوب المحافظة.

معلومات وردت للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن 3 عاطلين كونوا عصابة تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة، وأنهم بصدد توزيع كمية من البانجو مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أعد المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين، وتم نصب عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم 5 كجم بانجو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.

أمام العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، أقر المتهمون بحيازتهم للبانجو بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهوتاف للاتصال بعملائهم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.