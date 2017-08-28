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عضو «زراعة النواب»: منع ذبح الأضاحي في الشوارع بشكل قاطع مستحيل

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عضو «زراعة النواب»: منع ذبح الأضاحي في الشوارع بشكل قاطع مستحيل عضو «زراعة النواب»: منع ذبح الأضاحي في الشوارع بشكل قاطع مستحيل

التحرير

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قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن السيطرة الكاملة على عملية ذبح الأضاحي ستكون مستحيلة، نظرًا لوجود بعض التقاليد والأعراف الموجودة بين المواطنين فى الأماكن البعيدة عن المسؤولين والأجهزة الرقابية، بالذبح فى الشوارع.

وأوضح ملك، اليوم، الإثنين أن القانون يحظر عملية الذبح خارج المجازر لضمان وجود رقابة من جانب الطب البيطرى على الذبائح بأنواعها المختلفة، لضمان خلوها من الأمراض ومنع انتقالها بين المواطنين، مضيفا: «يجب شن حملات للطب البيطرى على المزارع والأسواق الخاصة ببيع الأضاحى والكشف عليها لضمان سلامتها، وهذا سيكون حائط صد ضد انتشار أى أمراض قد تكون موجودة بالماشية».

وطالب عضو لجنة الزراعة بضرورة تشديد العقوبة على الذبح بالشوارع، وفرض غرامة مالية كبيرة بجانب مصادرة اللحوم المنصوص عليها بالقانون الحالى، مشيرًا إلى أن إعلان وزارة الزراعة فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين طوال فترة العيد، خطوة جيدة ستشجع البعض على الذبح فى المجازر.

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وأكد أنه يجب شن حملات بشكل مركز على محلات الجزارة في القرى والأماكن البعيدة، خاصة أن الهدف من ذلك هو حماية المواطنين من تناول اللحوم وقد يكون بها أمراض.

وأشار إلى ضرورة وجود حملة إعلامية بكل وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين بخطورة هذا السلوك على صحة الإنسان، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالقانون، بينما يتعلق بسلوكيات المواطن.

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التحرير

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